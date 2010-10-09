На выборах будет не более полусотни международных наблюдателей?

Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО прогнозирует, что на местных выборах в Украине будет работать не более 50 международных наблюдателей.

Об этом он заявил в эфире Радио "Свобода".

"По состоянию на вчерашний день, ни один международный наблюдатель в ЦИК не был зарегистрирован. А из того, что я знаю в целом: поскольку миссия ОБСЕ поздно получила приглашение от МИД, она не успевает организовать полноценную миссию, потому что приглашение получили лишь полторы недели тому назад", - отметил председатель КИУ.

"Приедут два эксперта от ОБСЕ, которые где-то здесь будут сидеть в Киеве. То есть скорее они будут как наблюдатели. Они будут встречаться с ЦИК, с политиками. То есть миссии полноценной ОБСЕ не будет, соответственно - отчета не будет. От ОБСЕ точно будет такая оценочная миссия" - прибавил А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, несколько дипломатических представительств посольств своих представителей будут регистрировать международными наблюдателями.

"Я знаю, что Конгресс местных общин Парламентской Ассамблеи Совета Европы буквально на этой неделе прибудет, но это тоже немногочисленная, там их просто на пальцах двух рук можно перечесть. Я думаю, в целом в Украине будет не больше полусотни международных наблюдателей, которые где-то поедут, как правило в Одессу, в Донецк, кто-то еще куда-то. Поэтому на международных наблюдателей нечего надеяться на этих выборах", - цитирует А.ЧЕРНЕНКО Украинская правда.