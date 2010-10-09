У Януковича есть вся власть, осталось выбрать, как ее применить?

Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в настоящее время имеет всю полноту власти, и он оказался перед выбором ее применения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он сказал в субботу во время рабочей поездки в Донецкую область.

«Он ( президент – УНИАН) может или планомерно проводить необходимые для страны реформы и сделать хоть какой-то прорыв в экономическом и социальном развитии, или может направить власть на усиление собственных свобод или финансовых групп поддержки, которые давали ему средства на выборы и поддерживают сейчас, а также на репрессирование всех «неугодных», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Какой именно выбор сделает В.ЯНУКОВИЧ, страна, по словам политика, увидит уже в ближайшие месяцы после того, как будет объявлен новый состав правительства.

«Будет показательно - кто вылетит из Кабмина, а кто зайдет», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Например, если на должности останется действующий глава Налоговой администрации, то это, по мнению А.ГРИЦЕНКО, станет «первым сигналом порочного выбора». «Еще одним сигналом станет увольнение или неувольнение Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Нацбанка, которого сам ЯНУКОВИЧ еще до выборов обещал снять с должности, а также увольнение или неувольнение Генерального прокурора», - отметил политик.

«Таких сигналов будет несколько, - прогнозирует А.ГРИЦЕНКО. - Кадровые сигналы покажут, на кого и на что поставит ЯНУКОВИЧ в ближайшей перспективе».

Как сообщал УНИАН, 7 октября Верховная Рада приняла новый закон о Кабинете министров в связи с решением Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года.