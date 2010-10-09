Янукович: стране необходимо перемирие

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает оппонентов к компромиссу и перемирию в политической борьбе.

Об этом он заявил в интервью программе «Шустер Live».

Глава государства высказал мнение, что «некоторые политики должны наступить на горло своих амбиций».

«Наконец необходимо свои личные интересы выдвинуть на второй план после интересов общественных. Компромисс, перемирие в политической борьбе - это то, что необходимо сегодня стране. Это то, о чем я постоянно говорю», - сказал глава государства.

Он также заявил, что сегодня «не нужно искать врагов в политике». «Нам нужно искать союзников, находить компромиссы и, наконец, что самое главное мы должны сделать, - мы должны строить сильное государство. Мы должны строить эффективную экономическую политику», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, в который раз отметив, что это все должно быть направлено на достижение стратегической цели - интеграции в Европейский Союз.