Экс-бютовец просит парламент взять пример с Януковича

Комитет Верховной Рады по вопросам правосудия должен быть ликвидирован.

Об этом заявил председатель подкомитета этого Комитета ВР, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По мнению В.ПИСАРЕНКО, проведение судебной реформы в Украине, согласно рекомендациям Совета Европы и Венецианской комиссии, снимает с профильного комитета полномочия, связанные с назначением судей, и декларирует роль парламента в этом вопросе как церемониальную.

“Парламент должен взять в качестве примера действия Президента, который отказался от части своих полномочий в интересах судейского самоуправления”, - заявил В.ПИСАРЕНКО. Кроме того, по убеждению депутата, нынешний объем работы Комитета вынуждает говорить о необходимости возвращения к предыдущей модели, которая объединяла Комитет по вопросам правовой политики и правосудия в единственное целое.

Также, по словам В.ПИСАРЕНКО, в последнее время стало известно о случаях давления некоторых членов Комитета на судей. “В судебной системе ширятся разговоры о фактах давления со стороны лиц, входящих в руководящий состав Комитета через механизмы назначения и освобождения от должности судей. А это, в свою очередь, не может не сказаться на репутации парламентского Комитета”, - отметил В.ПИСАРЕНКО.