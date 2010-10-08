В БЮТ заявляют, что ласть скрывает реальные масштабы инфляции

Власть скрывает реальные масштабы инфляции и от украинцев, и от Международного валютного фонда.

Такое убеждение выразил народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Блока.

В частности, сославшись на данные Госкомстата, согласно которым инфляция в прошлом месяце составила 2,9%, А.СЕНЧЕНКО отметил, что это «очень высокий показатель инфляции для сентября, поскольку обычно в первый осенний месяц - по окончании уборки нового урожая - цены практически не растут».

«Например, в сентябре 2009 года инфляция составила лишь 0,8%, в сентябре 2008 года – 1,1%, а больший, чем нынешний сентябрьский, показатель инфляции был в последний раз 12 лет назад. В частности, в сентябре 1998 года потребительские цены возросли на 3,8%, однако настолько сильный рост тогда был вызван финансовым кризисом, который начался с резкой девальвации в августе и сентябре национальной валюты», - сказал он.

«С другой стороны, нынешний показатель сентябрьской инфляции вызывает большое сомнение, поскольку, по ожиданиям независимых экспертов, он должен быть намного большим. Впрочем, каждый из украинцев может и сам убедиться в том, что Госкомстат украшает реальную ситуацию с инфляцией», - заявил А.СЕНЧЕНКО.

Он отметил, что всем, кто ходит на рынки и в продовольственные магазины, хорошо известно, что картофель в сентябре подорожал не менее чем на 80-100% - то есть вдвое, если не больше.

«В то же время Госкомстат указал в своем отчете, что картофель повысился в цене лишь на 22,4%. Интересно, в каких магазинах отечественные статисты зафиксировали настолько «скромное» подорожание этого продукта?», - сказал он.

«Также украинцы увидели, что практически все овощи в прошлом месяце подорожали в цене в полтора-два разы. А Госкомстат сообщает, что лишь на 16,8%», - отметил народный депутат.

По его мнению, нельзя не заметить, что цена на молочные продукты повысилась в прошлом месяце не менее чем в полтора раза. «Но статистическое ведомство рассказывает о подорожании молока всего на 5,7%, масла – на 7,7%, сыра – на 6,9%», - сказал он.

«Яйца подорожали в сентябре не меньше, чем вдвое, тогда как Госкомстат показывает подорожание на 51,5%. А мясо поднялось в цене, по данным официальной статистики, лишь на 2,4%, фрукты подорожали лишь на 3,6%, подсолнечное масло – всего на 2,6%. Продукты питания, в целом, подорожали якобы всего лишь на 4,4%», - отметил А.СЕНЧЕНКО.

«Разве же кто-то способен поверить во все эти цифры?», - спрашивает он.

«В действительности, продукты питания подорожали в сентябре не меньше, чем на 20-30%. А с учетом того, что они составляют в потребительской корзине украинцев больше половины ежемесячных расходов, то инфляция в прошлом месяце на самом деле никак не может быть меньше 10-15% - а не 2,9%, как указано в официальной статистике. Потому можно однозначно утверждать, что Госкомстат исказил показатель инфляции в сентябре, существенно его занизив. Причем понятно, что сделал он это сознательно – в угоду нынешней власти», - отметил он.

«Поскольку приближаются местные выборы, команда ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА хочет обмануть избирателей, скрыв реальное положение с ростом потребительских цен», - считает он.

«Еще одна причина обмана заключается в том, что пропорционально росту потребительских цен правительство обязано индексировать номинальные доходы населения. Однако нынешняя власть хочет сэкономить на гражданах Украины, поэтому и занижает реальные показатели инфляции», - сказал народный депутат.

Третьей причиной, по мнению А.СЕНЧЕНКО, является попытка обмануть МВФ – ради получения в конце ноября очередного транша кредита.

«Инфляция является одним из важнейших экономических макропоказателей, потому правительство АЗАРОВА заинтересовано скрыть тревожную правду о реальной ее показатели», - считает он.

«Таким образом, не вызывает сомнений тот факт, что статистическое ведомство под диктовку команды ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА сфальсифицировало данные по инфляции в сентябре, а возможно, и по инфляции в августе (всего 1,2%)”, - добавил депутат.

“В связи с этим оппозиция требует установления реальных показателей инфляции и недопущения таких фальсификаций в будущем, а также в безотлагательной индексации пенсий, зарплат в бюджетной сфере и социальных выплат», - резюмировал А.СЕНЧЕНКО.