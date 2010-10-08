"Батькивщина" призывает быть готовыми к акциям протеста

Партия «Батьківщина» заявляет, что принятие закона о Кабинете министров стало очередным подтверждением того, что парламентаризм в Украине прекращает свое существование.

“Законы сейчас принимаются без соблюдения регламента, без обсуждения, без учета любых, даже полезных предложений, обычно без ознакомления депутатов с текстами законопроектов, которые голосуются”, - констатируется в переданном УНИАН заявлении партии.

В “Батьківщине” отмечают, что “закон о Кабмине, который продолжает разрушение конституционных основ страны, принят настолько быстро, чтобы ни общество, ни политикум, ни даже сами депутаты из большинства не успели опомниться, в какую авантюру брошена страна”.

“Власть месяцами и годами может не рассматривать законопроекты, которые касаются защиты прав и интересов граждан, но буквально за одни сутки принимает системные документы, связанные с бесконечным накоплением власти Президентом. В результате хаотической спешки председатель Верховной Рады даже не смог четко назвать депутатам, под каким номером рассматривается законопроект”, - подчеркнули в “Батьківщине”.

Как отмечают авторы заявления, “с момента объявления решения Конституционного Суда Украины о вступлении в силу старой Конституцией и данным законом о Кабинете министров ЯНУКОВИЧ получил безграничное право воплощать в жизнь «реформы», а именно: единолично назначать и увольнять генерального прокурора, а это значит, одним взмахом руки бросать людей в тюрьмы, расправляясь с кем-либо непокорным; ломать предпринимателей благодаря бесконтрольному праву, используя налоговую службу; без общественного контроля и без участия высшего представительского органа – Верховной Рады – применять СБУ для борьбы с журналистами, с оппозицией и инакомыслием; самочинно перераспределять и тратить бюджетные средства, поддерживая лояльных олигархов и приближенный бизнес, в то же время лишая финансирования предприятия и даже целые регионы Украины за «политическую нелояльность»; обеспечивать тотальный контроль над местными общинами, элитами, и выборами через монополизацию кадровых назначений на местах”.

“Все это происходит при полной управляемости судебной системы Администрацией Президента. Все незаконные действия ЯНУКОВИЧА возможно обжаловать теперь лишь ему самому. После скандального решения Конституционного Суда и принятия закона о Кабмине, Верховная Рада, Кабинет министров, все государственные органы власти и органы местного самоуправления превращены в стаю бесправных и безвольных «тушек», - говорится в заявлении

В связи с этим «Батьківщина» заявляет о необходимости “остановить в зародыше тоталитаризм и деспотию. Мы имеем программу действий, и будем оказывать сопротивление”. Партия призвала всех быть готовыми через законные акции протеста стать на защиту своих прав и свобод.