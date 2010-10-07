КПУ: централизация нужна, но, не дай Бог, вернется националист

Парламентскому большинству нужно проводить изменения Конституции «под себя».

Об этом заявил на пресс-конференции в Донецке народный депутат Украины от КПУ, первый секретарь донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО.

Он также отметил, что КПУ положительно оценивает решение Конституционного суда Украины об отмене конституционной реформы 2004 года. По его словам, сегодня Украине необходима централизация власти.

«Я скажу одно: я, может быть, и ретроград, но в условиях переходной экономики необходима серьезная централизация власти. Если мы этого не понимаем, то можем оглянуться немножко назад, на лет так 25. Тогда при ГОРБАЧЕВЕ разрешили выбирать директоров, и тогда посыпались предприятия все без исключения на, так называемой, демократической основе», - сказал Н.КРАВЧЕНКО.

Тем не менее, КРАВЧЕНКО отметил, что чрезмерная концентрация власти может быть опасна. «Нам надо, я имею в виду коалицию, серьезно думать о том, что эти все изменения должны делаться, если так можно сказать, под нас. Потому что, если, не дай Бог, под эти функции вернется националист, то он будет такую жесткую националистическую политику проводить, что очень тяжело будет противостоять. Поэтому, об этом мы должны задуматься», - подчеркнул коммунист.