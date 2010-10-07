Профсоюзы провели «самые скромные подсчеты» прожиточного минимума
Хара назвал цифру
|Василий Хара
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА сегодня во время круглого стола.
«По самым скромным подсчетам, сегодня у нас прожиточный минимум должен быть не 880 грн., а около 2 тыс. грн. Тогда можно было бы говорить о более-менее нормальном социальном уровне и о более-менее нормальном подходе к формированию оплаты труда и всех социальных составляющих», - сказал он.
По словам В.ХАРЫ, на сегодня в Украине нет политики формирования оплаты труда. «Если взять предыдущее правительство плюс сегодня, то фактически Министерство труда не выполняло свои функции, не являлось локомотивом выравнивания заработной платы, формирования политики заработной платы», - отметил председатель ФПУ.
Как сообщал УНИАН, согласно Госбюджету-2010, с 1 октября текущего года уровень прожиточного минимума в Украине 861 грн.