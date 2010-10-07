Эксперт видит рост протестных настроений в Одессе

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что вчерашним митингом возле стен мэрии одесситы продемонстрировали возрастающее недовольство по отношению к действующей команде мэра, а также стремление привлечь ее к ответственности за последние годы деятельности и бездействия.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, масштаб вчерашнего митинга и радикальность требований свидетельствует о динамике роста протестных настроений среди избирателей Одессы, а подбор спикеров на митинге демонстрирует поддержку этих протестных настроений самыми разными социальными слоями города.

При этом, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ «теоретически» может снять свою кандидатуру с предстоящих местных выборов, и это произойдет, если степень протестных настроений в обществе будет «зашкаливать».

Как сообщал УНИАН, 6 октября около тысячи человек, и в частности - студенты Одесской юридической академии и Одесского политехнического университета, прибывшие колоннами под символикой Партии регионов к зданию городского совета, приняли участие в митинге, организованном облорганизацией Партии регионов, возглавляемой председателем Одесской областной государственной администрации Эдуардом МАТВИЙЧУКОМ.

На митинге кандидат в депутаты Одесского облсовета от Партии регионов Алексей ГОНЧАРЕНКО заявил: «Мы пришли, чтобы выразить свою оценку деятельности мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА. Наше слово - «Нет!». Нам надоело смотреть на то, что делает нынешняя городская власть, мы хотим увидеть Одессу без Э.ГУРВИЦА».

В заключение участники акции приняли резолюцию о создании комитета "За Одессу - без Гурвица", члены которого будут собирать подписи за отставку городского головы.