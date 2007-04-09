Павленко объяснил, почему у партий Майдан не выходит

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО убежден, что в досрочных выборах в парламент примут участие все политические партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил журналистам на пресс-конференции в облгосадминистрации.

Отвечая на вопрос журналистов, на что будут похожи выборы в Верховную Раду Украины, если в них не будут принимать участие СПУ, КПУ и Партия регионов, Ю.ПАВЛЕНКО сказал, что, по его убеждению, все политические партии примут участие в выборах.

"Убежден, что все политические партии будут принимать участие в избирательной кампании, поскольку в данном случае Указ Президента о роспуске парламента и досрочных выборах направлен не на ограничение прав и свобод, а, напротив, - на создание условий для свободного волеизъявления каждого гражданина”, подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

“Потому, образно говоря, у упомянутых партий и Майдан не выходит", - добавил председатель Житомирской ОГА.