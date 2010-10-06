ВР собралась запретить пользование мобилками в кабинке для голосования

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения тайны голосования)“.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 из 298 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внести изменения в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей».

Законопроектом предусмотрено, что избиратель не имеет права пользоваться мобильным телефоном, фото-, видеоаппаратурой и другой специальной аппаратурой, с помощью которой может быть проведення фото- и/или видеосъемка в процессе голосования в кабинке для тайного голосования.