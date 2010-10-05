10 оппозиционных партий требуют досрочных выборов Президента и ВР

10 оппозиционных партий требуют досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

Об этом идет речь в переданной УНИАН заявлению оппозиционных партий - Европейской партии Украины, Народного руха Украины, партии «Гражданская позиция», партии «Народная самооборона», партии «Реформы и порядок», партии «Украинская платформа», партии ВО «Батьківщина», партии ВО «Свобода», Партии защитников Отчизны, Украинской республиканской партии «Собор».

“Поскольку Президент и парламент избирались на основе другой Конституции, на другие сроки, под другие полномочия, требуем провести 27 марта 2011 года досрочные выборы Президента и Верховной Рады. На президентских выборах в феврале с.г. граждане Украины не предоставляли Виктору ЯНУКОВИЧУ тот существенно больший объем властных полномочий, какой он рассчитывает получить через восстановление действия Конституции в редакции 1996 года”, - отмечается в заявлении.

В этом заявлении подчеркивается, что решение КС Украины о возвращении в действие редакции Конституции от 1996 года, принятое 1 октября 2010 г., привело страну к политическому кризису. “Действующую Конституцию в Украине признали недействительной после того, как она была Основным Законом на протяжении шести лет. Принимая это политически мотивированное, непрофессиональное решение, Конституционный Суд явно грубо вышел за пределы своих полномочий, и сам нарушил Основной Закон государства”, - считает оппозиция.

Партии, подписавшие заявление, отмечают, что именно Конституцией четко предусмотрен специальный порядок внесения изменений в ее текст - при обязательном участии Верховной Рады как органа народовластия. Конституционный Суд призван оберегать неприкосновенность Конституции, имеет право толковать ее, но он не может изменять Основной Закон и определять вместо народа и его законных представителей, какому органу власти какие полномочия предоставить.

“Однако Конституционный Суд, в котором предварительно была проведена замена части судей на политически лояльных к Президенту ЯНУКОВИЧУ лиц, без учета мнения народа и позиции парламента, незаконно наделил Президента таким объемом полномочий, которых на выборах народ ему не предоставлял”, - отмечается в заявлении.

В документе подчеркивается, что Президент В.ЯНУКОВИЧ и до решения Конституционного Суда имел достаточно власти. Полная поддержка правительства, большинство в Верховной Раде, покоренная судебная система дали ему максимально широкие возможности для выполнения предвыборных обещаний. Но за семь месяцев не начата ни одна структурная реформа. “Это дает повод задуматься, для чего действующему Президенту такая большая власть: для реформ, которых нет, или для удовлетворения собственных политических амбиций и бесконтрольного перераспределения финансово-материальных потоков”, - отмечают оппозиционеры.

Для урегулирования спровоцированной решением Конституционного Суда политического кризиса оппозиция требует также отправить в отставку нынешний состав Конституционного Суда. Кроме того, оппозиция требует безотлагательно созвать парламентскую конституционную комиссию для урегулирования проблем, связанных с объявлением решения КС, не допустить принятия никаких изменений в Конституцию без предусмотренных Основным Законом решений Верховной Рады Украины.

”Конституция 1996 года имеет не меньше недостатков, чем текст образца 2004 года, и так же не отвечает современным интересам украинского общества. Мы подчеркиваем потребность в проведении установленным законом способом конституционной реформы, которая даст больше полномочий местному самоуправлению и уменьшит объем полномочий центральных органов исполнительной власти”, - отмечает оппозиция.

Содержится в заявлении требование и о срочном внесении предложенных ими изменений в избирательный закон об обеспечении всем партиям равных возможностей участия в выборах и контроля над честностью их проведения в связи с тем, что решение Конституционного Суда значительно усиливает влияние административного ресурса на местных выборах. “Мы обязаны остановить запущенную властью машину тотальных фальсификаций”, - говорится в заявлении.

Оппозиция призывает кандидатов от своих партий проводить скоординированные действия на уровне каждой области, района, села и города для защиты реальных результатов выборов от фальсификаций. “Мы подтверждаем готовность к сотрудничеству наших членов избирательных комиссий и наблюдателей для соблюдения политического плюрализма в составе комиссий, обеспечения тайны голосования и сбора оригиналов первичных протоколов результатов выборов”, - отмечается в заявлении.

“Заявляем, что будем действовать совместно с целью недопущения узурпации власти и правового хаоса. Призываем парламентские оппозиционные партии занять консолидированную позицию во время рассмотрения Верховной Радой вопросов, связанных с решением Конституционного Суда от 1 октября 2010 года”, - подчеркивают оппозиционные партии.