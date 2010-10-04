В Верховной Раде опять есть коалиция

Лидеры фракций Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО и Блока Литвина Игорь ШАРОВ подписали соглашение о создании парламентского большинства «Стабильность и реформы».

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии подписания соглашения присутствовали председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, премьер-министр Николай АЗАРОВ, первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК и первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Как сообщалось, до решения Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года в парламенте существовала коалиция под таким же названием – «Стабильность и реформы».

Поскольку в соответствии с Конституцией 1996 года, действие которой обновлено, в парламенте не предусматривается создания коалиции, эти три фракции создали парламентское большинство.

В.ЛИТВИН заявлял, что подписание такого соглашения о создании парламентского большинства - это «желание депутатов, желание фракций продолжать нести чрезвычайно сложную ответственность за организацию работы ВР, а также за реализацию решений, которые будут приняты Кабинетом министров Украины».

Говоря о разнице между коалиционным соглашением и соглашением по созданию парламентского большинства, В.ЛИТВИН сказал: «Изменится форма, а содержание останется».