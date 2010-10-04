Польский эксперт: что реформы ПР приведут Украину в Европу, голову не дам

Отмена конституционной реформы 2004 года создаст для правящей в Украине Партии регионов и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «подушку безопасности» на ближайшие 5 лет, которая позволит безопасно принимать любые непопулярные решения.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей ШЕПТИЦКИЙ.

Он сказал, что сформированная “регионалами” власть может использовать усиленные полномочия Президента, которые предоставляет Конституция с 1996 года, как для внедрения реформ, которые приблизят Украину к Европейскому Союзу, так и к дальнейшему дрейфу в сторону России.

„Голову не дам, что эти изменения ускорят европейскую интеграцию... европейское направление не является привилегированным, нынешняя власть может предпринимать дальнейшие шаги на сближение с Россией”, - сказал он.

А.ШЕПТИЦКИЙ заметил, что «регионалов», которые для создания коалиционного правительства были вынуждены договариваться с меньшими партиями в украинском парламенте, от реформ сдерживала угроза потери популярности во время следующих выборов в Верховную Раду.

„Это (отмена конституционной реформы 2004 года) подушка, которая бережет нынешнюю власть в случае любых непопулярных решений”, - сказал аналитик.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд признал неконституционными изменения к Основному Закону от 2004 года, которые усилили полномочия Верховной Рады за счет потери их Президентом.