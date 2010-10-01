Экс-глава ФГИУ: представители власти лоббируют интересы своего бизнеса

Народный депутат Украины, бывший председатель Фонда государственного имущества Украины Александр БОНДАРЬ, комментируя инициативу вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА относительно того, что владельцы и инвесторы, переоборудовавшие свои гостиницы под 4 и 5 «звезд», получат компенсации процентов по кредитам, заявил, что таким образом высокопоставленные чиновники, вероятно, лоббируют интересы связанных с ними бизнес-структур.

«Я думаю, что речь идет просто о лоббирование этой отрасли и этого бизнеса, почему-то важного для инициатора этих льгот. Это точно так же, как в проекте Налогового кодекса неожиданно появилось куча льгот для отраслей промышленности и крупного бизнеса, и при этом существенно ухудшен климат для среднего и мелкого бизнеса», - отметил А.БОНДАРЬ.

То есть, говорит он, «поддерживают одни отрасли и уничтожают другие. Делается это Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ для того, чтобы поддержать свои компании. Потому что, кто будет осваивать средства, выделяемые на Евро-2012? По-моему, вопрос риторический. Всем понятно, чьи структуры будут задействованы в строительстве и реконструкции гостиниц. И кто вообще будет эти деньги осваивать, отмывать. То есть тут все понятно любому здравомыслящему человеку», - отметил А.БОНДАРЬ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ в интервью "Газете по-киевски" (№ 162 от 31 августа 2010 года) напомнил, что в настоящее время, в соответствии с законодательством, гостиничный бизнес уже освобожден от уплаты налога на прибыль. "В Украине не хватает гостиниц. Более того, мы работаем над дополнительной финансовой мотивацией. Чтобы владельцы отелей возводили новые гостиницы, повышали классность своих заведений, мы готовы возмещать процентную ставку за использование кредитов, взятых на модернизацию. В октябре-ноябре будет принят новый закон, который адаптирует понятие звездности гостиниц к мировым стандартам", - сообщил он.