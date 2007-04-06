Указ, который вводил бы в действие решение СНБО, Ющенко пока не подписал
Возникли "технические вопросы"
Указ Президента Украины, который вводил бы в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 5 апреля, пока не подписано.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом Министров Секретариата Президента Ян БЕРНАЗЮК.
По его словам, это связано с техническими вопросами подготовки текста указа.
Я.БЕРНАЗЮК пообещал, что все будет сделано в ближайшее время.
Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны 5 апреля поручил Кабинету Министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.
По словам секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА, это решение СНБО будет утверждено указом Президента Виктора ЮЩЕНКО, который будет подписан в ближайшее время.
Также СНБО обязал все органы государственной власти обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов.