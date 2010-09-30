Янукович учредил литературный конкурс для школьников и студентов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 928/2010 ”О Международном литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в указе, конкурс учрежден с целью подъема престижа украинского языка и литературы у молодого поколения, стимулирования ученической и студенческой молодежи к изучению родного языка, повышения уровня общей языковой культуры и в рамках подготовки к празднованию в 2014 году 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

Определено, что конкурс является ежегодным общенациональным мероприятием, направленным на повышение уровня знаний по украинскому языку и литературе, родных языков и литератур, воспитание у молодого поколения любви к языкам Украинского народа, обеспечение их всестороннего развития.

Согласно документу, начиная с 2011 года победители Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко будут награждаться стипендиями Президента Украины. Предусмотрено 39 таких стипендий ежегодно.

Этим указом Кабинету министров Украины поручено обеспечить разработку и утверждение Положения о Конкурсе и в трехмесячный срок внести на утверждение проект Положения о порядке назначения стипендий Президента Украины победителям. Также правительство должно предусматривать во время доработки проекта Закона о Государственном бюджете Украины на 2011 год и подготовки проектов законов о Государственном бюджете Украины на следующие годы средства, необходимые для организации и проведения Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко и выплаты стипендий победителям.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.