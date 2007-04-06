Наша Украина фактически согласилась на премьерство Тимошенко

«Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко в случае победы на досрочных выборах в Верховную Раду на должность премьер-министра будут выдвигать лидера той политической силы, которая наберет большинство голосов.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции БЮТ Олег БИЛОРУС, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о сотрудничестве двух политических сил после выборов в парламент.

«Мы договорились, что на должность премьер-министра будет выдвинут лидер того блока, который наберет наибольшее число голосов», - сказал О.БИЛОРУС.

При этом по его словам, также достигнута договоренность о распределении должностей, если «Наша Украина» и БЮТ сформируют коалицию.

По его словам, впервые будет применен равноправный принцип распределения должностей – 50 на 50.

«Мы приняли справедливое решение равноправно, независимо от того, кто сколько наберет, распределять должности после формирования коалиции», - сказал О.БИЛОРУС.