Янукович - губернатору: когда кто-то стоит за спиной, у меня руки неспокойны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал Донецкому губернатору Анатолию БЛИЗНЮКУ, чтобы тот не стоял у него за спиной.

Как передает корреспондент УНИАН, это Президент сказал сегодня в Донецке, выступая с заключительным словом на III Международном инвестиционном саммите.

Во время саммита, за спиной Президента, который выступал с трибуны, встал председатель Донецкой областной государственной администрации. Через некоторое время В.ЯНУКОВИЧ прервал выступление и попросил А.БЛИЗНЮКА не стоять у него за спиной.

«Присядьте, пожалуйста, потому что когда у меня кто-то стоит за спиной, у меня руки неспокойны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к губернатору.