Янукович - губернатору: когда кто-то стоит за спиной, у меня руки неспокойны
16:13, 29 сентября 2010Политика
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Президент прервал выступление
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал Донецкому губернатору Анатолию БЛИЗНЮКУ, чтобы тот не стоял у него за спиной.
Как передает корреспондент УНИАН, это Президент сказал сегодня в Донецке, выступая с заключительным словом на III Международном инвестиционном саммите.
Во время саммита, за спиной Президента, который выступал с трибуны, встал председатель Донецкой областной государственной администрации. Через некоторое время В.ЯНУКОВИЧ прервал выступление и попросил А.БЛИЗНЮКА не стоять у него за спиной.
«Присядьте, пожалуйста, потому что когда у меня кто-то стоит за спиной, у меня руки неспокойны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к губернатору.
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