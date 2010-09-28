Губернатор сделал кандидата в мэры Одессы от ПР безальтернативным?

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что лидеру областной организации Партии регионов, губернатору Одесской области Эдуарду МАТВИЙЧУКУ удалось нивелировать острые конфликтные вопросы при выдвижении единого кандидата на пост городского головы от ПР.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно информации о баллотировании в Одесский областной совет Алексея ГОНЧАРЕНКО, который ранее выдвигался на пост мера, отказался от этой идеи и решил баллотироваться от этой партии в Одесский областной совет.

«Очевидно, что лидеру одесских регионалов Э.МАТВИЙЧУКУ стоило больших усилий нивелировать локальные конфликты внутри ПР. Выдвижение Алексея КОСТУСЕВА как единого кандидата от партии власти, - заслуга команды губернатора, который умело организовал в политико-бизнесовой среде региона «дружбу против» нынешнего мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, для лидера областной организации ПР было принципиально важным подготовить команду единомышленников, способную побеждать на выборах и в городской совет, и выдвинуть единого кандидата на пост мера.

«По сути, благодаря усилиям Э.МАТВИЙЧУКА, нынешний кандидат от ПР является безальтернативным. Сегодня уже стало понятно, что губернатор и его команда превращаются в сильный центр принятия решения в регионе», - отметил эксперт.