Тимошенко сожалеет, что Регионы, СПУ и КПУ могут не попасть в следующий парламент

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что все политические партии Украины, кроме Партии регионов, социалистов и коммунистов, начали подготовку к внеочередным парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам сегодня после встречи Президента Виктора ЮЩЕНКО с лидерами 12 политических партий.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня все понимают то, что выборы идут полным ходом. Это, по ее мнению, подтверждает и тот факт, что в парламенте 350 депутатов попросили декларацию о доходах, которая необходима при регистрации кандидатом в народные депутаты.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление, что Партия регионов, социалисты и коммунисты могут не попасть в следующий парламент, если не примут участие в избирательной кампании, поскольку таким образом часть граждан, которая их поддерживает, не будет иметь своего представительства в ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала этот путь бесперспективным и выразила мнение, что после Пасхи их настроение изменится. «Сходят в церковь, с Богом пообщаются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что после этого вышеуказанные партии могут принять участие в избирательной кампании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, лидер СПУ Александр МОРОЗ заявил, что его партия не будет принимать участие в досрочных парламентских выборах, а выборов не будет.

Также лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что его партия будет заниматься подготовкой к досрочным выборам, только если вердикт КС будет в интересах указа Президента о роспуске парламента.