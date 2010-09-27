Эксперты о госязыке, русификации и мнимом двуязычии

Эксперты считают, что принятие закона о языках усилит “советскую русификацию” и приведет к языковому конфликту

Киев. 27 сентября. УНИАН. Эксперты считают, что принятие закона о языках усилит советскую русификацию и приведет к языковому конфликту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я считаю, что этот законопроект усилит советскую русификацию”, - сказала завкафедрой украинского языка Киево-Могилянской академии Лариса МАСЕНКО.

По ее словам, под видом регионального языка вводится фактически русский язык в качестве государственного. “И речь не идет о паритетном украинско-русской двуязычии, а речь идет о вытеснении украинского языка”, - отметила она.

Л.МАСЕНКО отметила, что в законопроекте о языках для введения русского языка в качестве регионального “спекулятивно и коварно” использована Хартия региональных языков или языков национальных меньшинств. “Использование этой хартии для фактически укрепления позиций в Украине русского языка, который вытесняет украинский, это абсолютно неправомерно”, - сказала эксперт.

Она также напомнила, что в законопроекте отмечается, что “в Украине гарантируется свободное развитие, использование, защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или используется повседневно большинством граждан Украины. “Это неправдивая информация, поскольку известно, что по последней переписи населения 2001 года, абсолютное большинство граждан Украины признает украинский родным”, - сказала Л.МАСЕНКО.

Эксперт Национального института стратегических исследований Максим РОЗУМНЫЙ считает “большой роскошью” официальное введение двуязычия. “Это институт официальных переводов, это огромные новые бюджетные расходы, это потребует высокого уровня политической культуры и толерантности”, - сказал он.

Эксперт также отметил, что двуязычие очень сложно вводить в условиях политизации. М.РОЗУМНЫЙ считает, что под маркой защиты прав меньшинств в законопроекте речь идет о введении русского одноязычия.

Он отметил, что в случае принятия этого законопроекта у украинского языка найдутся свои защитники. “Очевидно, что в одних регионах установится русское одноязычие, в других регионах в ответ украинское языковое сообщество может агрессивнее себя проявить. В дальнейшем этот языковой раздел будет углубляться, а зона взаимодействия этих двух сообществ будет предельно конфликтной”, - сказал он.

Председатель ВО “Русская община Украины” Константин ШУРОВ отметил, что они не выступают против этого законопроекта, поскольку на них сразу будут навешиваться ярлыки противников двуязычия. В то же время, по его словам, законопроект содержит ряд неприемлемых положений. В частности, однозначное закрепление за украинским языком статуса государственного и за русским языком статуса языка национального меньшинства.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона "О языках в Украине", внесенный представителями коалиции Александром ЕФРЕМОВЫМ, Петром СИМОНЕНКО и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ.

Законопроектом предусмотрено, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка с учетом того, что русский язык является родным или повседневно пользуемым большинством граждан Украины, общепринятым, наряду с украинским, языком межличностного общения на всей территории Украины, одним из официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций.