Луценко заявляет о договоренности с Тимошенко

Экс-министр внутренних дел, лидер политической партии “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о договоренности с лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО о включении на местных выборах в ее списки представителей его политической силы.

Об этом он сегодня заявил в интервью УНИАН на фестивале повстанческой и патриотической песни «Гайдамаки.ua”, который проходит в городе Ирпень Киевской области.

«Мы договорились с Юлией ТИМОШЕНКО о том, что в каждой области руководители «Народной самообороны», которые желают быть депутатами, будут включены в списки «Батькивщины». Увидим, будет ли это обещание реальностью», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.