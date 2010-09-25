В Харьков прибыл Президент Польши

11:59, 25 сентября 2010
Политика
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С Азаровым возлагают цветы

Сегодня в Харьков с визитом прибыл Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент Польши вместе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Украинско-Польском мемориале жертвам тоталитаризма возлагают венки к могилам жертв НКВД.

В торжественной церемонии возложения цветов принимают участие родственники расстрелянных польских офицеров, представители общественности Харьковской области, члены правительственных делегаций обеих стран.

 

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