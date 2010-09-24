У Азарова решили протащить закон, поссоривший министерства

Законопроект об ответственности чиновников в сфере препятствования ведению бизнеса будет подан на рассмотрение правительства на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Если он (законопроект – УНИАН) будет не согласован какими-то министерствами и ведомствами, мы все равно на это пойдем (на утверждение проекта закона – УНИАН). Потому что я боюсь, что некоторые министерства и ведомства будут заинтересованы, у них есть конфликт интересов, когда они будут рассматривать этот вопрос», – сказал он.

С.ТИГИПКО напомнил, что, согласно законопроекту, за первое нарушение, допущенное чиновниками в сфере выдачи разрешений, предусмотрены административные штрафы, а за повторное – увольнение.

Кроме того, сообщил вице-премьер-министр, в ближайшее время правительство также рассмотрит законопроект об административных услугах. По его словам, средства от предоставления административных услуг не попадают в бюджет. «Они попадают в эти компании (предоставляющие админуслуги – УНИАН), а после этого – на рекламу, на маркетинг, еще куда-то расходятся и оседают в карманах тех, кто берет взятки», – сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что государство не контролирует стоимость админуслуг.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, на начало сентября проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц государственных органов» находился на согласовании в министерствах и ведомствах.