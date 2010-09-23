Регионалы возроптали на Кулиняка

Партия регионов недовольна работой министра культуры Михаила КУЛИНЯКА, сообщила народный депутат от ПР Елена БОНДАРЕНКО. Как передает Главком в интервью депутат заявила следующее: «Министр в своей работе не может саботировать реализацию тех положений нашей предвыборной программы, которые касаются языковой проблемы. Ведь когда мы ставили вопрос о том, что он должен отменить приказ №100 о дубляже в кинематографе? Полгода назад. А воз и ныне там. О чем это говорит? О том, что человек сознательно саботирует выполнение программных целей. Он сейчас – член нашей команды, а значит, обязан заботиться о выполнении наших обязательств. Если нет – уходи в другую команду. Вот именно так – честно. Иначе – это саботаж, а хуже – вредительство. Сейчас М.КУЛИНЯК своим саботированием возврата русского языка в кинотеатры фактически забил нашей команде, выражаясь языком футбола, автогол. М.КУЛИНЯК уже наработал на желтую карточку».

В то же время «регионалы» пока не будут вносить представление об отставке М.КУЛИНЯКА. «Сейчас это было бы не совсем корректно. Нужно сначала разбираться внутри команды и делать все для того, чтобы он выполнял то, зачем мы делегировали его во власть. И мы дожмем его. И Царев, и Колесниченко, и я… Таких, как я, поверьте, во фракции много… Мы начнем требовать его отставки только тогда, когда убедимся в том, что он безнадежен. А так – любой худой мир лучше хорошей войны», - сказала Бондаренко, добавив, что пока что "регионалы" работают с М.КУЛИНЯКОМ мирными методами.

По словам нардепа, ее коллеги Ирина БЕРЕЖНАЯ и Юрий МИРОШНИЧЕНКО приемной у М.КУЛИНЯКА и в его кабинете «уже просто дырку в штанах отсидели, обсуждая с ним эту проблему». «Но я вижу, что там понимания мало», - отметила Е.БОНДАРЕНКО.

Она заявила, что если в течение месяца-двух этот вопрос не решится, "регионалы" будут поднимать перед лидером фракции ПР Александром ЕФРЕМОВЫМ вопрос о том, что фракция должна выступить с инициативой отставки министра. «Красная карточка – и шагом марш с игрового поля», - сказала Е.БОНДАРЕНКО.

Она также сообщила, что сейчас М.КУЛИНЯКА защищает премьер-министр Николай АЗАРОВ. «Да, это вопрос к премьер-министру, поскольку он – глава Кабмина и отвечает за М.КУЛИНЯКА. Поэтому фракция вряд ли будет тратить теперь время на увещевание министра-саботажника – этот период уже давно прошел. Об отставке уже надо будет говорить с В.ЯНУКОВИЧЕМ. Наша фракция примерно раз в месяц-два проводит встречи с Кабмином, на которых подобные вопросы и обсуждаются», – сказала Е.БОНДАРЕНКО, отметив, что в последний раз такая встреча состоялась во второй половине августа.