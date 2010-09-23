Налоговый кодекс ликвидирует упрощенную систему налогообложения

В проекте Налогового кодекса практически ликвидируется упрощенная система налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Комитета защиты предпринимателей при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН, выступая вчера во время парламентских слушаний на тему «Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса».

Она отметила, что согласно проекту Налогового кодекса физлиц-предпринимателей практически лишают права использовать упрощенную систему налогообложения. «Остаются каких-то 5-10% от того, что на сегодня существует, практически ликвидируют ее (упрощенную систему – УНИАН). При этом правительство предлагает уменьшить доходы плательщиков единого налога и увеличить ставки (налогов – УНИАН) за полученные доходы», – сказала О.ПРОДАН.

По ее словам, «упрощенцы» платят в бюджет больше налогов, чем плательщики налога на прибыль.

Относительно налоговых каникул для малого бизнеса О.ПРОДАН отметила, что в проекте Налогового кодекса предусмотрено большое количество условий для тех предприятий, которые хотят ими воспользоваться, в частности, размер заработной платы.

Она предложила парламенту отклонить проект Налогового кодекса, зарегистрированный 21 сентября в Верховной Раде, потому что он «не отвечает тем задачам, которые ставил Президент относительно того, чтобы наша экономика максимально интенсивно развивалась и обеспечила вхождение украинской экономики в двадцатку сильнейших».