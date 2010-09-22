Янукович в ООН похвастал прогрессом в достижении Целей тысячелетия

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что государство достигло существенного прогресса в достижении Целей тысячелетия ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил сегодня в своем выступлении на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций.

Президент Украины отметил, что Цели развития тысячелетия стали одним из принципов стратегии социального развития Украины и концептуальными рамками сотрудничества государства с международными донорами.

В.ЯНУКОВИЧ констатировал с трибуны Генассамблеи, что Украина передала в секретариат ООН отчетной документ, в котором отражены национальные индикаторы относительно достижения Целей тысячелетия, установленных для государства.

«Как можно отметить из настоящего документа, Украина достигла существенного прогресса. Украина в целом успешно решает задачи в рамках достижения целей. Главное, что благодаря повышению уровня минимальных социальных стандартов нам удалось заметно сократить количество населения, живущее за чертой бедности», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что Украина имеет достаточно высокие показатели в образовании: «На данный момент продолжается реформирование в этой сфере».

Также, заявил глава государства, в значительной степени улучшилась ситуация в сфере здравоохранения: «Особо заметны достижения в уменьшении детской смертности и улучшении здоровья матерей”.

В то же время, как заметил Президент Украины, к актуальным задачам руководства государства можно отнести продолжение работы по обеспечению гендерного равенства и оздоровления экологии.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация с эпидемией ВИЧ/СПИДа. На этой проблеме мы должны сосредоточить особые усилия», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он отметил, что значительным препятствием для достижения Целей развития тысячелетия в Украине, как и во всем мире, стал экономический кризис. «Единственный путь выхода Украины на траекторию стабильного развития – это решительные и всеобъемлющие реформы, направленные на повышение конкурентной возможности экономики в сочетании со взвешенной социальной политикой», - подчеркнул Президент Украины.