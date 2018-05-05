В палаточном городке донецких обитают даже недонецкие

На сегодня Мариинский парк практически полностью обжит сторонниками «антикризисной» коалиции (обновленной). В палаточный городок свозят всё новых людей, дрова, минеральную воду, продукты. Одни персонажи сидят на траве и с мрачным видом распивают алкоголь, другие – бойко обустраивают уже не первый по счету после Помаранчевой революции «бело-голубой» лагерь: первый был разбит в поддержку уголовно преследуемого донецкого деятеля Бориса Колесникова, второй возник здесь во время парламентских выборов. И вот лагерь номер три. Активисты обвязывают голубой лентой деревья, пишут лозунги «Тимошенко – прочь из Украины!», обживают «Палаточный городок имени Евгения Кушнарева» под словами «Харьков говорит «Да!» единству страны!» В целом можно сказать, что «регионалов» достаточно много, сейчас они не смотрятся, как бело-голубые вороны среди «оранжевого» города, как это было в 2004.

По поводу палаточных городков один знакомый пошутил, что украинцам уже пора создавать специальные фирмы по организации акций гражданского неповиновения и продавать свои услуги за рубежом. На бигбордах можно писать так: «Организовываем акции гражданского неповиновения с нуля. Быстро, качественно, эффективно! Они обязательно сдадутся!» Но нас как журналистов-гуманистов на этот раз интересовала не политика, а сами люди, живущие в палаточном городке.

Большинство кочующих – люди из донецкого региона. Их везли автобусами, которые припаркованы в окресностях столицы. Однако мы задались целью поискать недонецких товарищей. Это было не так просто, но нам удалось.

Нину, Свету, Наташу привезли в Киев из поселка городского типа Гончаровска, что в Черниговской области. Они говорят, что на их малой родине царит разруха, выживать приходится только за счет сельского хозяйства. В городке, правда, размещена танковая бригада, где они работают, но жизнь все равно тяжелая. Женщины надеются на действующее правительство, поэтому и нагрянули в Киев.

– Прибыли сюда только сегодня. Ехали два с половиной часа, – говорят они. – Наверное, сегодня же поедем домой. Но может случится такое, что останемся ночевать.

– В палатках?

– Нет, у нас тут есть родственники, хотя, если что, готовы провести ночь-другую и в палатках. Так уже было, мы регулярно ездим на акции протеста с 2004 года. К сожалению, Киев посмотреть вряд ли удастся: все время заберет митинг.

Ирина Хамула и Роман Пилипчук живут в Шумском районе Тернопольской области. Она в свободное от поездок на акции время сидит с ребенком, он - ученик девятого класса. У этих людей свои претензии к «оранжевым».

– Мы – верующие УПЦ Московского патриархата, – говорит Ирина. – Но нашу храм – церковь святой Троицы, захватили местные жители. Они взяли нашего настоятеля в плен, и, сковав цепями, держали у себя пять часов, издевались над ним. Он заработал инфаркт после этого, лежал в больнице, потом голодовал в храме пятьдесят пять дней. Я уже здесь неделю, ночую в палатке. За все время несколько раз прогулялась по всему Киеву. Останусь в городке до самого конца.

О своем быте Роман поведал, что приехал сюда вчера, ночь провел в палатке, чувствует себя хорошо. Ходил в Лавру.

– Кормят тут вкусно. Сегодня была каша, котлеты, булочки, кефир, – говорит он.

Михаил Панькив, живущий в городке уже четвертый день, садовод из Каховки, Херсонская область, интересен тем, что в Киеве оказался впервые.

– Столица произвела на меня плохое впечатление: здесь собрались только богачи, много роскошных машин, дорогие дома. В Каховке жизнь намного проще и беднее. С другой стороны, когда проезжал Крещатик, понял, какой это красивый город. Правда, на экскурсии еще не ходил – не было времени, я занят: раздаю листовки. Ночами в палатке бывает немного холодно, но терпимо, спасают спальные мешки.

Под руководством предпринимателя Ирины Перминовой из Вишневого, Киевская область, находится семнадцать человек.

– Это мой третий палаточный городок, – говорит она. – Первый был, когда выступали за Колесникова, второй – во время парламентских выборов. И многие люди из тех, которых вы здесь видите, выступали со мной еще тогда. Я помогаю им тем, что приношу сюда из дома консервы, одежду, беру к себе домой ребят, чтобы они могли помыться, отдохнуть от суеты. Благо, что до Вишневого рукой подать. Сама ночую в палатке, не могу оставить своих друзей. После того как все закончится, покажу им Киев, но пока нет времени.

Наталья Пылева, сотрудница приемной Партии регионов в Соломенском районе, – киевлянка, однако тоже ночует в палатке:

– Я имею возможность ночевать дома, но знаю, что должна быть здесь, с этими людьми. Когда есть возможность, я вожу их по городу, показываю Киев. К сожалению, взять к себе людей, чтобы помыться, не могу: дома у меня – «оранжевые». И я не хочу, чтобы из-за моих товарищей обострялась обстановка в семье.

Антон Зикора, фото Дмитрия Стаховского