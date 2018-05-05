В палаточном городке донецких обитают даже недонецкие
Палаточный городок в Мариинском парке – уже третий на счету бело-голубых после Помаранчевой революции. Первый был разбит в поддержку Колесникова, второй возник во время парламентских выборов. Кто они, жители городка номер три?
На сегодня Мариинский парк практически полностью обжит сторонниками «антикризисной» коалиции (обновленной). В палаточный городок свозят всё новых людей, дрова, минеральную воду, продукты. Одни персонажи сидят на траве и с мрачным видом распивают алкоголь, другие – бойко обустраивают уже не первый по счету после Помаранчевой революции «бело-голубой» лагерь: первый был разбит в поддержку уголовно преследуемого донецкого деятеля Бориса Колесникова, второй возник здесь во время парламентских выборов. И вот лагерь номер три. Активисты обвязывают голубой лентой деревья, пишут лозунги «Тимошенко – прочь из Украины!», обживают «Палаточный городок имени Евгения Кушнарева» под словами «Харьков говорит «Да!» единству страны!» В целом можно сказать, что «регионалов» достаточно много, сейчас они не смотрятся, как бело-голубые вороны среди «оранжевого» города, как это было в 2004.
По поводу палаточных городков один знакомый пошутил, что украинцам уже пора создавать специальные фирмы по организации акций гражданского неповиновения и продавать свои услуги за рубежом. На бигбордах можно писать так: «Организовываем акции гражданского неповиновения с нуля. Быстро, качественно, эффективно! Они обязательно сдадутся!» Но нас как журналистов-гуманистов на этот раз интересовала не политика, а сами люди, живущие в палаточном городке.
Большинство кочующих – люди из донецкого региона. Их везли автобусами, которые припаркованы в окресностях столицы. Однако мы задались целью поискать недонецких товарищей. Это было не так просто, но нам удалось.
Нину, Свету, Наташу привезли в Киев из поселка городского типа Гончаровска, что в Черниговской области. Они говорят, что на их малой родине царит разруха, выживать приходится только за счет сельского хозяйства. В городке, правда, размещена танковая бригада, где они работают, но жизнь все равно тяжелая. Женщины надеются на действующее правительство, поэтому и нагрянули в Киев.
|Нина, Света, Наташа
– В палатках?
– Нет, у нас тут есть родственники, хотя, если что, готовы провести ночь-другую и в палатках. Так уже было, мы регулярно ездим на акции протеста с 2004 года. К сожалению, Киев посмотреть вряд ли удастся: все время заберет митинг.
Ирина Хамула и Роман Пилипчук живут в Шумском районе Тернопольской области. Она в свободное от поездок на акции время сидит с ребенком, он - ученик девятого класса. У этих людей свои претензии к «оранжевым».
|Ирина Хамула
|Роман Пилипчук
– Кормят тут вкусно. Сегодня была каша, котлеты, булочки, кефир, – говорит он.
Михаил Панькив, живущий в городке уже четвертый день, садовод из Каховки, Херсонская область, интересен тем, что в Киеве оказался впервые.
|Михаил Панькив
Под руководством предпринимателя Ирины Перминовой из Вишневого, Киевская область, находится семнадцать человек.
|Ирина Перминова
Наталья Пылева, сотрудница приемной Партии регионов в Соломенском районе, – киевлянка, однако тоже ночует в палатке:
|Наталья Пылева
Антон Зикора, фото Дмитрия Стаховского