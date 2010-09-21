В БЮТ знают, зачем СБУ допекает Турчинова

Первого замглавы партии "Батькивщина" Александра Турчинова вызывали в СБУ чтобы отвлечь от избирательной кампании.

Такое мнение озвучил депутат от БЮТ-Батькивщины Сергей Власенко в эфире телеканала ТВi.

Он подтвердил, что повторный вызов обусловлен исключительно попыткой политического давления на конкретного политика и партию "Батькивщина" в целом.

"Есть ожидания, что в среду его опять вызовут с целью недопущения поездок его, командировок и т.д.", - добавил депутат.

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант задержания Турчинова, Власенко отметил: "Юридических оснований задерживать Александра Турчинова нет никаких".

При этом депутат сообщил, что в случае задержания Турчинова, партия "Батькивщина" будет принимать все легитимные меры для его освобождения из под стражи.

Украинская правда