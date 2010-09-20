В ЦИК объяснили Тимошенко, что конфликты в партии - это ее проблема

В Центральной избирательной комиссии опровергают заявление лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО о тенденциозном подходе к формированию избирательных комиссий на местные выборы 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, это подчеркнул член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ во время пресс-конференции в Киеве, комментируя заявление лидера ВО “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО об избрании Центризбиркомом на руководящие должности в УИК от партии представителей “фиктивных” организаций партии.

По его словам, 18 сентября Апелляционный суд Киева подтвердил правильность решения Центральной избирательной комиссии.

М.ОХЕНДОВСКИЙ посоветовал не связывать проблемы внутри партии с процессом подготовки к выборам.

“По проблеме отдельных политических сил абсолютно не стоит делать общенациональную проблему подготовки к выборам. Если та или другая политическая партия имеют какие-то конфликты на уровне своих местных организаций, то можно лишь констатировать, что эта партия в какой-то части просто не готова к выборам”, - отметил член ЦИК.

Он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, Центризбирком не должен определять, какая из партийных ячеек имеет полномочия представлять партию, а какая нет.

“Для ЦИК, как и для любого другого государственного органа, существуют сведения Министерства юстиции, которое уполномочено регистрировать изменения, в том числе относительно руководства местных организаций политических партий. Поэтому для всех без исключения политических партий ЦИК применял один-единственный подход при формировании территориальных избирательных комиссий”, - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он сообщил, что ЦИК учитывал представление кандидатур в ТИК от тех организаций партий, которые были зарегистрированы в установленном порядке Министерством юстиции Украины. По словам члена комиссии, это касается и Львовского и Киевского областных организаций “Батьківщина”.

“Правомерность такого подхода была подтверждена 18 сентября постановлением Киевского Апелляционного суда. Политическая сила, которая была не удовлетворена постановлением ЦИК относительно включения определенных кандидатур, обратилась в суд и суд подтвердил, что Центральная избирательная комиссия абсолютно правомерно исходила из сведений Министерства юстиции, поскольку никаких других данных относительно местных организаций политических партий в нашем государстве не существует”, - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ. По его словам, в случае учета ЦИК любых других данных, комиссия была бы использована в качестве инструмента легализации изменений, происходящих в руководстве местных организаций политических партий.

М.ОХЕНДОВСКИЙ также отметил, что территориальные избирательные комиссии формируются ЦИК на паритетных принципах для всех политических вил. “На руководящие должности в комиссии назначены 2 тысячи 10 человек. Можно отметить, что такие политические силы, как Партия регионов и БЮТ получили равное представительство на руководящих должностях во всех ТИК”, - сказал он.

М.ОХЕНДОВСКИЙ привел такие данные: на должности председателей, заместителей председателей и секретарей комиссий назначено 453 чел. от Партии регионов (22,54% руководящих должностей в ТИК) и 451 чел. от БЮТ (22,44%). Блок НУ-НС – 365 должностей (18,16%), Блок Литвина – 304 должности (15,12%), КПУ – 247 должностей (12,29%). Остальные внепарламентские партии получили 190 руководящих должностей в ТИК, кандидатуры от которых включались по результатам жеребьевки.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября лидер «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что партия «Батьківщина» требует срочно изменить состав Центральной избирательной комиссии. Она подчеркнула, что по инициативе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА должен быть изменен состав ЦИК, чтобы в комиссии на паритетной основе была представлена оппозиция и власть. В противном случае, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в Украине не будет выборов. «Иначе это будут не выборы, это будет зачистка территории от любой политической альтернативы власти», - сказала она.

Лидер партии раскритиковала последние решения ЦИК относительно формирования территориальных избирательных комиссий. В частности, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, в соответствии с постановлением ЦИК, в состав теризбиркомов будут входить по трое представителей Партии регионов, КПУ, Народной партии, то есть по 9 представителей провластной коалиции.

При этом от оппозиции, которая сегодня представлена в парламенте двенадцатью партиями, ЦИК предлагает включить только шесть челвоек, то есть по три от Блока Юлии Тимошенко и от блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на то, что блоки не являются субъектами избирательной кампании.

Также она подвергла критике то, что в большинстве регионов Украины «Батьківщина» вообще не имеет своих представителей в руководстве избирательных комиссий, а в некоторых областях вообще отстранена от участия в избирательном процессе.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ЦИК, несмотря на письма «Батьківщина», в которых сообщается о решении партии о смене руководства местных организаций в тех или других регионах, регистрирует «фальшивые организации, созданные в Администрации Президента».