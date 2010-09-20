Литвин говорит, что на Налоговый кодекс в ВР бумаги нет

Фракция Партии регионов просит депутатов не медлить с рассмотрением проекта Налогового кодекса после того, как он будет подан на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он заверил, что фракция Партии регионов настроена, чтобы рассмотрение проекта Налогового кодекса проходило по полной процедуре. В то же время, добавил он, нельзя медлить с его принятием, поскольку именно на базе нового Налогового кодекса должен формироваться госбюджет-2011.

«Очень хотелось бы, чтобы мы в этом году приняли бюджет на следующий год в начале декабря, чтобы в конце декабря была возможность у местных советов принять бюджеты», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что проект Налогового кодекса, который будет внесен Кабмином, «отработанный, квалифицированный».

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что при рассмотрении проекта Налогового кодекса больше нужно уделять внимания над его работой в электронном виде. «У каждого есть ноутбук, и каждый может читать этот документ. А Кабинет министров я просил бы помочь Верховной Раде, чтобы сделали тираж (проекта Налогового кодекса), потому что мы уже запасы бумаги фактически израсходовали, те, которые у нас есть на целый год», - сказал В.ЛИТВИН.