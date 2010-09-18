Мирослава Гонгадзе: ГПУ приближается к настоящим заказчикам убийства

Генеральная прокуратура Украины приближается к настоящим заказчикам убийства журналиста Георгия Гонгадзе

Такую мысль жена журналиста Г.Гонгадзе Мирослава ГОНГАДЗЕ высказала в эфире программы Шустер Live на телеканале “Украина”.

По ее словам, тот факт, что Генпрокуратура назвала покойного министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко заказчиком убийства Г.Гонгадзе, «можно сказать, подводит нас все ближе к реальным заказчикам этого преступления».

«О том, что Кравченко и Леонид КУЧМА, и Владимир ЛИТВИН причастны к этому преступлению, первый раз мы сказали публично 17 сентября 2001 года», - напомнила М.ГОНГАДЗЕ.

При этом она выразила убеждение, что Ю.Кравченко не имел никаких личных мотивов, чтобы убивать ее мужа.

М.ГОНГАДЗЕ отметила, что «признание Кравченко заказчиком этого преступления в принципе подтверждает тот факт, что в Украине существовала преступная государственная машина, которая уничтожала политических оппонентов и журналистов». «И эти преступления должны быть раскрыты, и пока они не будут раскрыты, эти невидимые нити, которые сейчас в принципе держит в своих руках, я думаю, еще до сих пор Леонид КУЧМА, они будут пронизывать украинское общество», - добавила она.

По словам М.ГОНГАДЗЕ, «в Украине нельзя создавать видимость справедливости, эту справедливость нужно завоевывать».

Она отметила, что хотела бы выслушать «в публичном судебном процессе Президента КУЧМУ и Владимира ЛИТВИНА, и также ДЖИГУ», их версии этого дела. “И если все эти факты подтверждаются, то все эти преступления должны караться по международным нормам, а не только по украинским”, - добавила М.ГОНГАДЗЕ.

Отвечая на вопрос, каким образом все-таки Генпрокуратура сделала шаг относительно признания в ходе следствия Ю.Кравченко единственным заказчиком убийства, М.ГОНГАДЗЕ ответила: «Я думаю, что кто-то что-то недосмотрел». «Кто-то что-то недосмотрел и выпустил такое решение прокуратуры. Я сейчас думаю, что они кусают себе локти», - сказала она. При этом М.ГОНГАДЗЕ добавила: «Я действительно думаю, что генерал ХАРЧЕНКО, который вел это дело, все-таки совершил героический поступок, несмотря на все вопросы к следствию у нас».

В то же время она отметила, что вместе с адвокатом будет подавать ходатайство о неправомерности отказов по ряду обращений относительно этого дела. Вдова журналиста отметила, что отсутствие в студии телеканала представителей Генпрокуратуры является подтверждением того, что «кто-то недосмотрел», а теперь не знают, как это все объяснить.

Ведущий передачи Савик ШУСТЕР отметил, что накануне представители Генеральной прокуратуры согласились прийти в студию, но в день эфира отказались. По его словам, вчера получили подтверждение об участии в программе заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА, но сегодня позвонил по телефону его помощник и сказал, что это невозможно, поскольку 16 сентября Р.КУЗЬМИН вынес постановление о продлении сроков следствия по делу по факту убийства Г.Гонгадзе до 14 декабря с одновременным обращением в суд относительно продления срока задержания бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА до 14 декабря 2010 года.

«Это было сказано неформально, по телефону, человеком, имя которого я не хочу называть», - сказал С.ШУСТЕР.

Вместе с тем, по его словам, «в официальном письме от Генеральной прокуратуры отмечается, что участие представителей Генеральной прокуратуры в программе невозможно, поскольку в настоящее время проводится официальная процедура ознакомления пострадавшей стороны с материалами уголовного дела».

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было выявлено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается. По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время глава МВД Украины, в настоящее время покойный, Юрий Кравченко.