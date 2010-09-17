Балога подтвердил, что Азаров предлагал ему кресло Шуфрича

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА не отрицает, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагал ему войти в состав правительства и возглавить Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

По словам В.БАЛОГИ, он поблагодарил Н.АЗАРОВА и отказался от предлагаемой должности.

“У меня в планах не было входить в правительство. Мне нужно переосмыслить то, что я делал с прошлой властью, что было хорошее, что было плохое”, - отметил В.БАЛОГА.

Он подчеркнул, что каждый имеет право принимать те решения, которые он хочет.

По словам В.БАЛОГИ, в повестке дня у него как лидера партии вопрос № 1 – качественное проведение выборов в местные органы власти.

Как сообщал УНИАН, 10 июля Верховная Рада освободила Нестора ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Накануне Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Сам Н.ШУФРИЧ объяснил свое освобождение от должности министра необходимостью предоставить эту должность новым будущим представителям коалиции.