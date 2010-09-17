Генпрокуратура хочет до суда держать Пукача под арестом

Генеральная прокуратура Украины направила в суд представление с требованием до 14 декабря продлить срок содержания бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА под стражей.

Как сообщили УНИАН в Генпрокуратуре, продлить срок ареста необходимо для того, чтобы все стороны смогли ознакомиться с материалами дела, которые в последующем будут переданы в суд для рассмотрения по сути.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается. По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время глава МВД Украины, в настоящее время покойный Юрий Кравченко.