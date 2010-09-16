Власть загоняет себя в тупик и не оставляет пространства для маневра?

В Администрации Президента Украины понимают невозможность возвращения к Конституции 1996 года, потому и говорят о необходимости внесения изменений в Основной Закон.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО сегодня на заседании круглого стола в Киеве.

У В.ФЕСЕНКО, по его словам, не вызывает сомнений то, что Конституционный Суд отметил политреформу 2004 года, хотя, заметил он, пока не известно точно, как это будет сформулировано.

По его мнению, то, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ начал говорить о необходимости создания в парламенте конституционного большинства, свидетельствует, что и он, и его Администрация понимают невозможность возвращения к Конституции 1996 года. «Иначе они бы такой сценарий не запускали. Это свидетельствует о том, что они хотят хотя бы формально сохранить политическое лицо, сделать решение более-менее легитимным», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО также выразил мнение, что нельзя возобновить действие Конституции 1996 года, а можно лишь внести изменения в действующую Конституцию. «Все. Других возможностей нет», - сказал он.

При этом депутат заметил, что для выполнения конституционной процедуры нужно будет наличие 300 голосов в парламенте, а он не уверен, что такие голоса будут.

По словам С.ВЛАСЕНКО, сегодня идут разговоры о «условной взяточке для депутатов» - продлении их полномочий на несколько лет. Он подчеркнул, что это невозможно сделать без избирателей, которые лишь на референдуме могут дать на это согласие.

В то же время, по словам С.ВЛАСЕНКО, возникает вопрос, удастся ли провести новую реформу, а также, не будет ли она опять конъюнктурной, сделанной под определенную политическую ситуацию и не заложит ли она такие же проблемы, как и конституционная реформа 2004 года.

В свою очередь, политолог Алексей ГАРАНЬ заметил, что у народных депутатов сработает инстинкт самосохранения, и они не поддержат предложенную властью реформу. «Потому что ЯНУКОВИЧ с полномочиями КУЧМЫ или МЕДВЕДЕВА-ПУТИНА будет угрозой не только для демократии, но и для бизнеса», - сказал А.ГАРАНЬ.

Кроме того, он назвал подобные планы Конституционного Суда попыткой очередной узурпации власти, которая началась еще с решения суда относительно индивидуального членства в парламентском большинстве. «Власть сама себя загоняет в тупик, и не оставляет пространства для своего маневра», - сказал он.

Политолог убежден, что такое решение не получит морально-политической легитимности в обществе и существенно ухудшит имидж власти.

Как заметил юрист Виктор МУСИЯКА, решение об отмене закона №2222 можно было принимать лишь до 1 января 2006 года, пока закон не исчерпал себя, а его нормы не стали телом Конституции, о чем свидетельствует соответствующее решение КС от 5 февраля 2008 года.

«Конституционный Суд не имеет права возвращаться и пересматривать свою позицию. Нет закона 2222. Это фантом», - сказал В.МУСИЯКА.

Он подчеркнул, что отмену политреформы можно будет рассматривать как суд над Конституцией. «Что они потом собираются делать с государством, что будет с законом и правом?», - спросил В.МУСИЯКА, заметив, что это упразднит основы государственности.

Как сообщалось, 252 депутата от коалиции обратились в КС относительно конституционности Закона №2222-IV «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года.

Соответствующие изменения к Конституции, которые ограничивают полномочия Президента и усиливают полномочия ВР, были приняты в декабре 2004 года во время пакетного голосования вместе с решением о проведении третьего тура выборов Президента. Изменения в Конституцию вступили в силу 1 января 2006 года.