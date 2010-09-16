Четыре международные организации не верят следствию в деле Гонгадзе

Четыре международные организации обеспокоены тем, что настоящие заказчики убийства журналиста Георгия Гонгадзе могут избежать ответственности.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной федерации журналистов (IFJ), британского Союза журналистов(NUJ), Фундации Гонгадзе и Института массовой информации по поводу десятой годовщины гибели Г.Гонгадзе, сообщили УНИАН в ИМИ.

В частности, международные организации обращаются к украинской власти с требованием пересмотреть и возобновить расследование относительно заказчиков убийства Г.Гонгадзе, гарантировать привлечение к суду заказчиков этого преступления, возбудить уголовное дело против высших должностных лиц, которые преднамеренно препятствовали следствию и сделать невозможным преследования и насилие против журналистов в Украине.

«16 сентября, в десятую годовщину со дня гибели нашего коллеги Георгия Гонгадзе, журналисты в Украине и во всем мире чествуют его память. Мы вновь призываем украинскую власть провести серьезное расследование относительно тех, кто заказал его убийство. Нас серьезно беспокоит информация о том, что главным заказчиком убийства Гонгадзе может быть назван покойный генерал Юрий Кравченко. Эта обеспокоенность в первую очередь связана с тем, что следствие не объясняет мотивы, по которым Кравченко мог отдать приказ об убийстве. Ввиду преднамеренного затягивания расследования и серьезных ошибок следствия, это выглядит как попытка скрыть настоящих заказчиков убийства и сознательное перенесение вины на покойного Кравченко, чтобы реальные заказчики избежали наказания», - подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления призывают украинскую общественность и международное содружество и дальше требовать расследования по этому делу, чтобы получить ответы о настоящих мотивах заказчиков.

«Мы еще раз отмечаем, что халатность в следствии имеет системный характер. Еще до ареста Алексея ПУКАЧА почему-то не расследовались вопросы о заказчиках преступления, которые возникали из давно доступной общественности информации. Конкретные вопросы, которые поднимались Парламентской Ассамблеей Совета Европы, нашими организациями и нашими украинскими коллегами, почти полностью были проигнорированы. Очевидно, что украинская власть не дала ответа относительно деятельности майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, который якобы записывал разговоры о Гонгадзе в кабинете КУЧМЫ. Следовательно, его пленки не могут быть использованы в качестве доказательства. Через несколько недель действия МЕЛЬНИЧЕНКО подпадут под защиту положения об окончании срока давности, и шанс на получение важных доказательств по делу Гонгадзе будет утерян», - отмечается в заявлении.

Его авторы считают, что дело Г.Гонгадзе демонстрирует безнаказанность, с которой политики и другие влиятельные лица создают заговоры, чтобы заставить журналистов молчать.

Как сообщалось, основатель "Украинской правды" Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается. По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время глава МВД Украины, в настоящее время покойный, Ю.Кравченко.