Киевский губернатор обещает лично заботиться о журналистах

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК лично будет заботиться вопросами защиты прав работников СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время “круглого стола” с представителями СМИ Киевской области “Свобода слова и защита прав журналистов”.

“16 сентября все вспоминают представителей СМИ, погибших во время исполнения своих служебных обязанностей”, - сказал А.ПРИСЯЖНЮК и подчеркнул, что считает недопустимым применение любого административного давления или политического влияния на СМИ. “Заверяю вас, что эти вопросы я ежедневно буду держать на личном контроле”, - заметил губернатор. Он заверил, что областная власть считает СМИ своими партнерами: “После назначения меня председателем облгосадминистрации я поставил условие перед руководителями райгосадминистраций об обязательном зачислении в состав соответствующих коллегий руководителей СМИ”.

Председатель облгосадминистрации отметил, что ему известно о существующих проблемах СМИ с помещениями редакций, оформлением права собственности на них, арендой земельных участков, недостаточной государственной поддержкой и пообещал свое содействие в их решении.

При этом он напомнил, что в мае этого года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об усилении защиты имущества редакций средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов", который, подчеркнул губернатор, направлен на предотвращение злоупотреблений и предупреждения нарушений при отчуждении недвижимого имущества, выселение редакций СМИ из помещений, которыми они пользуются для осуществления своей деятельности.

А.ПРИСЯЖНЮК выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве СМИ и власти: “Вместе с вами мы построим новую страну, которую будут уважать в Европе, страну, в которой будет господствовать свобода слова, защита интересов, прав и свобод граждан”.

Как известно, сегодня 10-я годовщина исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе. Общественность ежегодно в этот день организует акции его памяти и памяти всех погибших журналистов, проводит конференции и “круглые столы” на темы свободы слова и защиты прав журналистов.