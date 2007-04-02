После завершения внеочередного заседания ВР состоится заседание Кабмина

Кабинет Министров Украины сразу по завершении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины намеревается провести свое заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Денис ИВАНЕСКО.

При этом, он не уточнил конкретного времени проведения заседания правительства и перечня вопросов, которые будут рассматриваться.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины своим указом распустил парламент. Верховная Рада проводит свое заседание, на котором уже одобрила обращение к народу Украины, а такод постановление, которым признала, что у Президента не было оснований для роспуска парламента.