После завершения внеочередного заседания ВР состоится заседание Кабмина
22:30, 02 апреля 2007Политика
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Об этом сообщил пресс-секретарь премьера
Кабинет Министров Украины сразу по завершении внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины намеревается провести свое заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Денис ИВАНЕСКО.
При этом, он не уточнил конкретного времени проведения заседания правительства и перечня вопросов, которые будут рассматриваться.
Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины своим указом распустил парламент. Верховная Рада проводит свое заседание, на котором уже одобрила обращение к народу Украины, а такод постановление, которым признала, что у Президента не было оснований для роспуска парламента.
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