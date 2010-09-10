Литвин считает, что навести порядок в ВР может уже только СБУ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что компромисс в парламенте сегодня невозможен, и считает, что в ситуацию должны вмешаться СБУ и Генпрокуратура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно возможных компромиссов между оппозицией и коалицией для разблокирования работы ВР.

Он отметил, что сегодня «продолжается борьба Юлии ТИМОШЕНКО с действующим Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а площадкой этой борьбы является Верховная Рада Украины».

«Не закончилась, судя по всему, политическая кампания, и понятно, что в связи с возбужденными уголовными делами главное - чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которые входят или входили в команду Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, «люди в этом случае используются в качестве фона». Он напомнил, что в свое время был подписан меморандум тогдашним премьер-министром Украины Ю.ТИМОШЕНКО с МВФ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 50%. Он отметил, что тогда из фракции БЮТ никто не вносил законопроект о моратории.

Также В.ЛИТВИН сказал, что на сегодняшний день законопроекта о повышении пенсионного возраста нет, но уже предлагают ввести мораторий на такое повышение.

«Поэтому найти компромисс на этом этапе невозможно, потому что причина конфликта лежит в плоскости взаимоотношений в Верховной Раде Украины», - утверждает спикер.

В.ЛИТВИН Отметил, что ВР должна принять постановление, которым предусмотреть, что, «учитывая, что осуществляется циничное и вызывающее препятствование деятельности высшего законодательного представительского органа, поручить Управлению государственной охраны, СБУ не допускать блокирования и препятствия деятельности ВР».

В.ЛИТВИН отметил, что вторым пунктом в этом постановлении должно быть поручение Генеральной прокуратуре “обеспечить документирование происходящего и реагирование в соответствии с законом». Он подчеркнул, что «в конце концов, закон должен выполняться». «А то завтра начнут блокировать районные советы, после того больницы, после - объекты, важные для жизнеобеспечения, а затем атомные станции, потому что захотят, чтобы электрическую энергию давали в том или другом направлении, и так мы дойдем скоро до абсурда», - сказал В.ЛИТВИН.

«Я человек бесконечно компромиссный, всех слушаю, все предлагаю, но то, что происходит, это надругательство над здравым смыслом», - заявил В.ЛИТВИН, отметив, что «сегодня блокируют одни, а завтра будут блокировать другие, поэтому нужно отучить это делать».