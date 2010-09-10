«Самозванец» во главе фракции БЮТ в Киевсовете говорит, что он - законный

Заявления экс-председателя фракции БЮТ в Киевсовете Татьяны МЕЛИХОВОЙ об отсутствии кворума на заседании, в ходе которого состоялось переизбрание руководства фракции, неправдивы.

Об этом заявил журналистам Денис МОСКАЛЬ, которого секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ объявил вчера председателем фракции БЮТ, сообщили УНИАН в пресс-службе депутатской фракции БЮТ в Киевском городском совете.

«На заседании фракции был кворум, о чем свидетельствует протокол этого заседания, переданный секретарю Киевсовета», - подчеркнул Д.МОСКАЛЬ.

Он напомнил, что за его кандидатуру как главы фракции проголосовали 17 депутатов, 3 – воздержались и 2 – высказались против.

Политик отказался комментировать заявления Т.МЕЛИХОВОЙ относительно того, что он «самозванец».

«Я не буду это комментировать. Такие заявления Татьяны МЕЛИХОВОЙ свидетельствуют лишь об уровне воспитания этого человека», - сказал депутат.

Д.МОСКАЛЬ также отрицал версию журналистов о том, что во фракции БЮТ в Киевсовете раскол.

«В нашей фракции нет никакого раскола, она продолжает работать как единое целое. Конечно, внутри фракции и в дальнейшем будет продолжаться дискуссия. Однако это свидетельствует только о нормальной, здоровой, демократической атмосфере», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

Он отметил, что из фракции БЮТ в Киевсовете не был исключен ни один депутат. Поэтому количественный состав фракции остается неизменным – 32 депутата.

Политик добавил, что фракция БЮТ продолжает работать в оппозиции и пристально следить за действиями власти.

Как сообщалось, 3 сентября УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете. В соответствии с ней, 31 августа на заседании фракции ее председателем был избран Д.МОСКАЛЬ. “За” проголосовали 17 из 32 членов фракции.

В тот же день председатель Киевской городской организации партии “Батькивщина” Анатолий СЕМИНОГА сделал заявление, в котором обвинил власть в попытке захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и отрицал информацию о смене руководства фракции.

По словам А.СЕМИНОГИ, власть продолжает рейдерскую атаку на БЮТ и партию «Батькивщина» с целью лишить граждан права выбора на местных выборах. “Группа депутатов, которые из корыстных побуждений перешли на сторону Партии регионов, пытается незаконным способом изменить руководство фракции. При этом они игнорируют тот факт, что согласно положению о фракции, переизбрать ее председателя можно лишь двумя третями голосов”, - отметил он.

Несмотря на это, 9 сентября секретарь Киевского городского совета О.ДОВГИЙ объявил об избрании Д.МОСКАЛЯ председателем фракции БЮТ в Киевсовете вместо Т.МЕЛИХОВОЙ.

Т.МЕЛИХОВА в свою очередь заявила, что Д.МОСКАЛЬ избран председателем фракции БЮТ незаконно, и 9 сентября во время внеочередного заседания Киевсовета, где рассматривался вопрос о ликвидации районных советов, состоялся рейдерский захват фракции БЮТ.

В частности, она заявила, что секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ не зачитал заявление депутатов фракции БЮТ об исключениях депутатов, которые на прошлом сессионном заседании Киевсовета проголосовали за ликвидацию райсоветов в столице. “Вместо этого, секретарем Киевсовета было озвучено другое заявление от самоназначенного председателя фракции, в котором речь шла о назначении нового руководства фракции”, - сказала Т.МЕЛИХОВА.