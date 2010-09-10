Из Конституционного суда ушли сразу трое судей

Конституционный Суд прекратил полномочия судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославы МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКИВСКОГО.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

В частности, в сообщении отмечается, что Конституционный Суд Украины на заседании 9 сентября 2010 года прекратил полномочия судей И.ДОМБРОВСКОГО, Я.МАЧУЖАК и А.ДИДКИВСКОГО. Такое решение принято в связи с тем, что судьи подали заявления об отставке в соответствии с положениями пункта 9 части пятой статьи 126 и статьи 149 Конституции Украины.

Согласно Регламенту Конституционного Суда, председатель КС в течение трех дней направит соответствующее письмо съезду судей Украины для рассмотрения этого вопроса в установленном порядке.

И.ДОМБРОВСКИЙ, Я.МАЧУЖАК и А.ДИДКИВСКИЙ были назначены судьями Конституционного Суда в ноябре 2005 года VII съездом судей Украины. Присягу принесли 4 августа 2006 года. И.ДОМБРОВСКИЙ на специальном пленарном заседании Конституционного Суда был избран председателем КСУ (2006–2007 годы).

Судьи Конституционного Суда на заседании искренне поблагодарили И.ДОМБРОВСКОГО, Я.МАЧУЖАК и А.ДИДКИВСКОГО за плодотворный труд и весомый вклад в развитие конституционного судопроизводства Украины.