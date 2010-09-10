Яценюк хочет учить депутатов местных советов в Европе

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК инициирует проект обучения украинских представителей местного самоуправления в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Перемен», вчера в польском городе Мушина А.ЯЦЕНЮК встретился с руководителями польских воеводств и мэрами городов, с которыми обсудил, в частности, опыт Польши в проведении реформы местного самоуправления.

По словам лидера «Фронта Перемен», главное отличие между Польшей и Украиной заключается в том, что Варшава еще в начале 90-х годов прошлого века провела реальную административно-территориальную реформу. «В Украине же до сих пор отсутствует местное самоуправление - фактически сохранена советская система управления регионами. К реальной реформе никак не подойдут, поскольку считают, что реформа - это то ли объединение областей, то ли сокращение чиновнического аппарата», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что европейская система местного самоуправления требует другой ментальности и другого уровня знаний. Лидер «Фронта Перемен» инициировал проект, который предусматривает обучение депутатов украинских местных советов в Европе, и обратился к польской стороне с просьбой посодействовать в реализации проекта - принять украинских представителей у себя в регионах. Он отметил важность активного привлечения к этому проекту именно представителей восточных и центральных регионов. «Мне очень важно, чтобы это был реальный обмен опытом, чтобы украинцы увидели, как власть в Польше общается с людьми, как решаются проблемы жителей регионов, как происходит распределение бюджета и каких успехов можно достичь, если пользоваться европейскими стандартами», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как отмечает пресс-служба «Фронта Перемен», в ответ руководители польских воеводств и мэры городов подтвердили заинтересованность в углубленном сотрудничестве с Украиной и выразили готовность помогать в организации и обучении представителей украинских органов местного самоуправления. Представители польской стороны отмечали, что многие польские компании имеют филиалы в Украине, и признали существование сложностей в общении с чиновниками из-за разных ментальных подходов, сложные бюрократические процедуры и коррупцию.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что возможность принять участие в программе будут иметь представители разных политических сил. «Учить нужно всех. Можно написать самую лучшую программу реформ, но в Украине просто некому ее реализовывать. Поэтому критически важно принести в регионы европейский опыт» - добавил он.