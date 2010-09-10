Коалиция уходит из сессионного зала ВР
10:47, 10 сентября 2010Политика
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Депутаты забрали свои карточки
Народные депутаты из фракций Партии регионов, КПУ и Блоку Литвина покидают сессионный зал парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты забрали с мест для голосования свои карточки и выходят из зала.
Утреннее пленарное заседание сегодня так и не началось из-за блокирования фракцией «БЮТ-Батькивщина» трибуны и президиума парламента.
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