Коалиция уходит из сессионного зала ВР

Народные депутаты из фракций Партии регионов, КПУ и Блоку Литвина покидают сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты забрали с мест для голосования свои карточки и выходят из зала.

Утреннее пленарное заседание сегодня так и не началось из-за блокирования фракцией «БЮТ-Батькивщина» трибуны и президиума парламента.