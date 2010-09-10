Посол Украины при ЕС вручил верительные грамоты Президенту ЕК

Посол Украины при Европейском Союзе Константин ЕЛИСЕЕВ вручил верительные грамоты Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил журналистам 9 сентября.

Таким образом, К.ЕЛИСЕЕВ завершил процедуру своей аккредитации при ЕС.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября К.ЕЛИСЕЕВ также вручил верительные грамоты Президенту Европейского Совета Херману Ван РОМПЕЮ.

Согласно Лиссабонскому договору ЕС, который вступил в силу с 1 декабря 2009 года, представители третьих стран при ЕС должны вручать верительные грамоты Президенту Европейского Совета и Президенту Еврокомиссии.