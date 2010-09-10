Посол Украины при ЕС вручил верительные грамоты Президенту ЕК
09:46, 10 сентября 2010Политика
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Процедура аккредитации завершена
Посол Украины при Европейском Союзе Константин ЕЛИСЕЕВ вручил верительные грамоты Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сообщил журналистам 9 сентября.
Таким образом, К.ЕЛИСЕЕВ завершил процедуру своей аккредитации при ЕС.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября К.ЕЛИСЕЕВ также вручил верительные грамоты Президенту Европейского Совета Херману Ван РОМПЕЮ.
Согласно Лиссабонскому договору ЕС, который вступил в силу с 1 декабря 2009 года, представители третьих стран при ЕС должны вручать верительные грамоты Президенту Европейского Совета и Президенту Еврокомиссии.
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