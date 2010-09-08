Попов думает, если еще потрясти КГГА, дел будет больше?

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ отрицает политическую составляющую в возбуждении уголовных дел против чиновников КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня журналистам.

«Категорически отрицаю, потому что, к сожалению, среди тех, к кому имеют претензии правоохранительные органы, в том числе есть и члены Партии регионов. Здесь никаких политических моментов, я вас заверяю, нет, не может быть, и в любом случае не будет», - отметил А.ПОПОВ.

Также он сообщил, что чем больше проводится проверок деятельности чиновников КГГА, тем больше выявляется нарушений.

Как сообщал УНИАН, СБУ расследует 5 уголовных дел по фактам совершения должностных преступлений служебными лицами Киевской мэрии По этим уголовным делам фигурируют 8 должностных лиц, для пяти из которых в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде, двое по решению Печерского райсуда Киева взяты под стражу на два месяца, один человек объявлен в розыск.