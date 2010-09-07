Турчинова вызывают на допрос в СБУ (обновлено)
Пока неизвестно, по какому именно делу
Служба безопасности Украины 8 сентября вызывает на допрос заместителя председателя БЮТ, бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Согласно сообщению пресс-службы, А.ТУРЧИНОВА в СБУ ждут завтра на 9.30 по адресу ул. Владимирская, 33.
Пока неизвестно, по какому именно делу вызывают А.ТУРЧИНОВА.
Как сообщал УНИАН, сейчас под стражей находятся двое высокопоставленных чиновников, которые работали в предыдущем правительстве Юлии ТИМОШЕНКО - бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.
Кроме того, бывший министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН объявлен в международный розыск.
Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО недавно заявил о высокой вероятности ареста бывшего первого вице-премьера А.ТУРЧИНОВА.
"В последнее время Генпрокуратура решает только одну задачу - ищет компромат на Александра ТУРЧИНОВА, и вероятность его ареста высока", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По его мнению, аресты А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО связаны с намерением власти "найти компромат" на ближайших соратников Ю.ТИМОШЕНКО.