Турчинова вызывают на допрос в СБУ (обновлено)

Служба безопасности Украины 8 сентября вызывает на допрос заместителя председателя БЮТ, бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Согласно сообщению пресс-службы, А.ТУРЧИНОВА в СБУ ждут завтра на 9.30 по адресу ул. Владимирская, 33.

Пока неизвестно, по какому именно делу вызывают А.ТУРЧИНОВА.

Как сообщал УНИАН, сейчас под стражей находятся двое высокопоставленных чиновников, которые работали в предыдущем правительстве Юлии ТИМОШЕНКО - бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО и экс-начальник Государственной таможни Анатолий МАКАРЕНКО.

Кроме того, бывший министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН объявлен в международный розыск.

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО недавно заявил о высокой вероятности ареста бывшего первого вице-премьера А.ТУРЧИНОВА.

"В последнее время Генпрокуратура решает только одну задачу - ищет компромат на Александра ТУРЧИНОВА, и вероятность его ареста высока", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, аресты А.МАКАРЕНКО и И.ДИДЕНКО связаны с намерением власти "найти компромат" на ближайших соратников Ю.ТИМОШЕНКО.