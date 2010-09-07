Выдрин: в Налоговом кодексе есть минимум 4 положительных момента

Известный политолог Дмитрий Выдрин считает, что предложенный правительством Николая АЗАРОВА проект Налогового кодекса «даже превосходит некоторые европейские аналоги».

Об этом эксперт заявил УНИАН, комментируя проект Налогового кодекса Украины. Эксперт отметил, что у документа, представленного Кабмином, есть, как минимум, 4 достоинства.

Во-первых, считает Д.ВЫДРИН, принятие Налогового кодекса в представленном варианте сделает Украину более конкурентоспособной на рынке международных финансовых потоков – инвестиций, кредитов и т.д. Ставка налога на прибыль для корпораций, которую предлагается опустить с 25 до 16 процентов, будет существенно ниже, чем в большинстве соседних с Украиной стран, что должно обеспечить приток финансов. Крупному бизнесу станет выгодней размещать свои производства в Украине.

Во-вторых, по словам эксперта, проект Налогового кодекса «сориентирован на поощрение наиболее перспективных и востребованных сегментов промышленности. В частности, налоговые каникулы окажут стимулирующее воздействие на отельный бизнес, который пока развит у нас слабо. Можно надеяться, что Украина уйдет с последних мест в Европе по развитию туризма».

В-третьих, имеющиеся льготы в налоговом кодексе в перспективе позволят нам догнать Польшу по развитию малого бизнеса, считает Д.ВЫДРИН.

К достоинству проекта Налогового кодекса, по его мнению, относится и дифференцированная ставка налога на жилье. «Вряд ли, большинство украинцев располагают жилой площадью более 100 квадратных метров на человека. Зато политический бомонд, многие народные депутаты, имеют «хатынки» по 600-700 квадратов. За их счет и будет наполняться бюджет», - сказал политолог.

Таким образом, представленный проект Налогового кодекса «создал хорошие заделы для его дальнейшего усовершенствования. Важно, что приняв Налоговый кодекс, страна сделает полноценный шаг в общеевропейское экономическое пространство. Зарубежные эксперты уже дали свою оценку проекту налогового кодекса. По их мнениям, документ вполне соответствует европейским стандартам, а по некоторым позициям даже превосходит их», - сказал Д.ВЫДРИН.