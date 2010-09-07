Харьковский теризбирком нашел «дыру» в законе о местных выборах

Новым законом о местных выборах не предусмотрена ответственность за размещение политической рекламы до начала избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил глава Харьковской областной территориальной избирательной комиссии Николай СЕЛЕЗНЕВ.

Он подчеркнул, что закон позволяет начинать ведение предвыборной агитации на следующий день «после регистрации кандидатов на должность мэров или депутатов», и поэтому «реклама, которая сегодня висит, – это нарушение закона со стороны всех субъектов избирательного процесса, в том числе и будущих субъектов».

Председатель теризбиркома считает, что раздел закона о местных выборах относительно ведения предвыборной агитации несовершенен.

«По моему мнению, раздел, который касается проведения агитации в избирательном процессе, написан очень слабо. Мне кажется, что он написан таким образом, что это дает возможность разместить ту рекламу, которая сегодня есть в городе Харькове, и за нее не отвечать как за рекламу предвыборной агитационной работы», - отметил он.

Н.СЕЛЕЗНЕВ подчеркнул, что на сегодня де-юре «нет субъектов избирательного процесса», кроме потенциальных субъектов избирательного процесса и избирателей, а поэтому политическая реклама находится вне закона.