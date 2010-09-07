Литвин порадовался, что едва не впервые за 5 лет власть собралась в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН одобрительно оценил присутствие на открытии очередной сессии парламента Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и членов правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель парламента сказал во время открытия VII сессии ВР шестого созыва.

В.ЛИТВИН отметил, что за последние пять лет это произошло чуть ли не впервые. «Это является свидетельством того, что есть понимание, что власть едина. Есть разные полномочия, но мы должны работать и нести общую ответственность», - сказал он.